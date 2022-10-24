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    Hulusi Akar, Ukraynalı ve İngiliz mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

    Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ve İngiliz mevkidaşı Wallace ile telefonda Ukrayna savaşındaki son durumu görüştü.
    • Haber Merkezi
    • 24.10.2022 - 11:06
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 11:37
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    Hulusi Akar, Ukraynalı ve İngiliz mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, küresel siyasi temaslarını sürdürüyor.

    Bakan Akar, bu kez de Ukrayna Savunma Bakanı Oleeksi Reznikov ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü.

    Rusya-Ukrayna arasındaki son durum

    Hulusi Akar'ın mevkidaşları ile görüştüğü ana konu ise Ukrayna savaşındaki son durum oldu.

    Görüşmelerde Ukrayna kapsamındaki gelişmeler aktarılırken, karşılıklı fikir alışverişinde de bulunuldu.

    Hulusi Akar, Ukraynalı ve İngiliz mevkidaşlarıyla telefonda görüştü #1


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