Petrol
83.59
-1.29%
Euro
19.9532
0.33%
Dolar
18.7143
0.23%
Altın
1.087
-0.05%
Borsa
5317
0.00%
Bitcoin
317.799
-0.03%
BTXN Coin
6.06
-1.78%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Bulutlu 11 C

    Hulusi Akar ve Hakan Fidan Moskova'da

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, çeşitli görüşmeler için gittikleri Rusya'nın başkenti Moskova’da temaslarda bulunuyor...
    • 28.12.2022 - 17:38
    • Güncelleme : 28.12.2022 - 18:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hulusi Akar ve Hakan Fidan Moskova'da

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ile Moskova'ya gitti.

    Rusya’ya gittiler

    Bakan Akar, beraberindeki Fidan ile Esenboğa Havalimanı'ndan Rusya'ya hareket etti.

    Türkiye-Rusya-Suriye savunma bakanları bir arada

    Akar ve Fidan, başkent Moskova'ya indi...

    İkili, Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Abbas ve iki ülkenin istihbarat başkanlarıyla Moskova'da bir araya geldi.

    Suriye krizi, mülteci sorunu ve terör örgütleriyle ortak mücadele

    Türkiye-Rusya-Suriye Savunma bakanları ile istihbarat başkanları toplantısında Suriye krizi, mülteci sorunu ve Suriye topraklarındaki terör örgütleriyle ortak mücadele ele alındı.

    Mutabık kalındı

    Yapıcı havada geçen toplantıda Suriye ve bölgede istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için üçlü formattaki toplantıların devamı konusunda mutabık kalındı.

    Hulusi Akar ve Hakan Fidan Moskova da #1

    Hulusi Akar ve Hakan Fidan Moskova da #2

    Hulusi Akar ve Hakan Fidan Moskova da #3

    Hulusi Akar ve Hakan Fidan Moskova da #4


    Burak Yılmaz: Dünya Kupası oynanırken küfrettiler
    Futbol

    Burak Yılmaz: Dünya Kupası oynanırken küfrettiler

    Adıyaman'daki işçi asansör boşluğuna düştü
    3. Sayfa

    Adıyaman'daki işçi asansör boşluğuna düştü

    Yatırım Botu Ücretsiz Bir Şekilde Hizmetinizde!
    Advertorial

    Yatırım Botu Ücretsiz Bir Şekilde Hizmetinizde!

    Görüş Bildir