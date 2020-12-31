Hulusi Akar ve İlham Aliyev, Bakü'de bir araya geldi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşen Bakan Hulusi Akar, bundan sonraki çalışmaların tek yürek ve tek yumruk olarak devam edeceğini belirtti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanlığı'ndaki kabulde, Aliyev'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Bakan Akar, Azerbaycan'da yaşadığı iki duygusal anı asla unutmayacaklarını vurguladı.

"BÜYÜK BİR DERS İZLEME FIRSATI BULDUK"

Akar, "Bunlardan birincisi 10 Kasım'daki konuşmanız. Gerçekten bir zafer konuşmasıydı. Onu devamlı hatırlıyoruz. İkincisi de bu masada, 30 yıl işgale sesini çıkarmayıp, seyredip her şey bittikten sonra buraya gelip Minsk grubu temsilcisi olduklarını hatırlayanlara karşı verdiğiniz cevabı da büyük bir zevkle, büyük bir ders olarak izleme fırsatı bulduk. Türkiye'deki herkes sizin tavrınızdan dolayı gurur duydu, sağ olun, var olun." diye konuştu.

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"KARABAĞ ZAFERİ ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP"

Karabağ zaferinin Kafkas tarihinde çok önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çeken Akar, "Sizin de belirttiğiniz gibi bu zaferin taçlanması için inşallah en kısa zamanda bu ortak merkezin kurulmasını müteakip Nahçıvan ve Zengilan arasındaki bu hattın tesisi önem taşıyor. Kardeşlerin birbiriyle buluşmasının, Türkiye, Nahçıvan ve Azerbaycan'ın fiziki olarak da birbirlerine bağlanmasının çok önemli olduğunu takdirlerinize sunuyorum." ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞMALARIMIZ TEK YÜREK, TEK YUMRUK OLARAK SÜRECEK"

Akar, 30 yıllık işgalin son bulmasının ardından Aliyev'in liderliğinde Azerbaycan'ın öz topraklarında yapacağı yatırımlarla bölgenin cazibe merkezi haline dönüşeceğine yönelik inancını dile getirerek şunları söyledi:

"Barış ve huzurun sağlanmasındaki Azerbaycan ile Türkiye'nin birlikteliği, beraberliği, omuz omuza çalışması gerçekten sadece bugün için değil, gelecek için de çok büyük şeyler vadediyor. İnşallah önümüzdeki dönemde bu çalışmalar tek yürek, tek bilek, tek yumruk olarak devam edecek. Dolayısıyla herkesin bir şekilde burayla alakalı planlarını yeniden gözden geçireceğini ve dikkatli olacağını düşünüyoruz."

Akar, Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğinin geçmişte olduğu gibi bundan sonra da artarak devam edeceğine işaret ederek askeri tatbikat ve eğitimlerin de süreceğini sözlerine ekledi.