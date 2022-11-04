Hulusi Akar ve Jens Stoltenberg'ten Şehitler Abidesi'ne ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti, tarihi Gelibolu Yarımadası'nı gezdi.

Dün Türkiye’ye gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü, tahıl krizini çözdükleri için teşekkürlerini sundu.

Stoltenberg, bugün de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte Çanakkale’ye gitti.

Şehitler Abidesi'ne ziyaret

Akar, Stoltenberg ile helikopterle tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti.

Tören kıtasıyla karşılanan Akar ve Stoltenberg, temsili şehitlik ile Meçhul Asker Anıtı'na karanfil bıraktı.

Abide'nin önündeki kitabenin yanında çekilen fotoğrafın ardından Stoltenberg'e Çanakkale Savaşları'na ilişkin bilgi verildi.

"Sizinle gurur duyuyoruz"

Bu sırada Abide'yi ziyarete gelen vatandaşlar Bakan Akar'a yoğun ilgi gösterdi.

"Kalbimiz sizinle", "Sizinle gurur duyuyoruz" diye seslenen vatandaşlarla Akar ve Stoltenberg, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anzak Koyu'na da indi

Buradan Seddülbahir'e geçen Bakan Akar ve Stoltenberg önce Fransız Anıtı, ardından İngiliz Milletler Topluluğu Anıtı'nı (Cape Helles) ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Anzak Koyu'na inen Akar ve Stoltenberg, daha sonra Conkbayırı Atatürk Zafer Anıtı'nı ardından da Yeni Zellanda Anıtı'nı ziyaret etti.