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    Hulusi Akar ve komuta kademesi, İlham Aliyev ile görüştü

    Bakan Akar ve beraberindeki komuta kademesi, Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi. Görüşmede askeri eğitim ve savunma sanayi iş birliği konuları ele alındı.
    • 28.05.2022 - 11:08
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    Hulusi Akar ve komuta kademesi, İlham Aliyev ile görüştü

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan ziyareti kapsamında Bakü’de bulunan Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz’ü kabul etti.

    Bakan Akar, Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü’nü kutladı.

    “Bağımsızlık Günü’nde sizlerle bir arada olmak büyük mutluluk”

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün Bakü’ye geleceğini belirterek, “Bağımsızlık Günü’nde sizlerle bir arada olmak büyük mutluluk!” ifadesini kullandı.

    Hulusi Akar ve komuta kademesi, İlham Aliyev ile görüştü VİDEO

    Savunma sanayi ve askeri eğitim iş birliği konuları ele alındı

    Bakan Akar, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki askeri eğitim iş birliği ile savunma sanayi konularındaki gelişmelere ve çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

    Görüşmeye Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da katıldı.

    Hulusi Akar ve komuta kademesi, İlham Aliyev ile görüştü #1

    Hulusi Akar ve komuta kademesi, İlham Aliyev ile görüştü #2

    Hulusi Akar ve komuta kademesi, İlham Aliyev ile görüştü #3

    Hulusi Akar ve komuta kademesi, İlham Aliyev ile görüştü #4


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