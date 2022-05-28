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Hulusi Akar ve komuta kademesi, İlham Aliyev ile görüştü

Hulusi Akar ve komuta kademesi, İlham Aliyev ile görüştü

Bakan Akar ve beraberindeki komuta kademesi, Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi. Görüşmede askeri eğitim ve savunma sanayi iş birliği konuları ele alındı.