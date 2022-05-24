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    Hulusi Akar ve komutanlar Irak sınırında

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınır hattından incelemelerde bulunurken Pençe-Kilit Operasyonuna ilişkin bilgi alıp talimatlar verdi.
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2022 - 18:17
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 18:26
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    Hulusi Akar ve komutanlar Irak sınırında

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yurt içinde ve sınır dışında hain PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlarına devam ediyor.

    Irak sınırında devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda 5 askerimiz şehit düştü.

    Askerlerimizin kanını yerde bırakmamak için genişletilen operasyon kapsamında PKK'lı teröristler bir mağarada sıkıştırıldı.

    Akar ve komuranlar sınırda

    Bölgede çatışmalar devam ederken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve  komuta kademesi Irak sınırına gitti.

    Bakan Akar burada incelemelerde bulunurken bakanlıktan konuya ilişkin açıklama yayınlandı.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu’nda 5 kahraman silah arkadaşımızın şehit olduğu terör saldırısının ardından bölgedeki operasyon karadan ve havadan devam ediyor.

    Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar da beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Şırnak’a gitti.

    Bilgi alıp talimat verdi

    Bakan Akar ve beraberindeki Komutanlar Irak sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunarak Pençe-Kilit operasyon bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi aldı ve talimatlar verdi." ifadelerine yer verildi.

    Hulusi Akar ve komutanlar Irak sınırında VİDEO

    Hulusi Akar ve komutanlar Irak sınırında #1

    Hulusi Akar ve komutanlar Irak sınırında #2

    Hulusi Akar ve komutanlar Irak sınırında #3

    Hulusi Akar ve komutanlar Irak sınırında #4


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