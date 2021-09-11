Hulusi Akar ve komutanlar Suriye sınırında

Bakan Akar, sınır hattı ve sınır ötesinde görevli komutanlarla Suriye sınırının sıfır noktasında toplantı yaptı.

İdlib'den şehit haberlerinin gelmesinin ardından Suriye sınırında hareketlilik yaşanıyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile birlikte Hatay'a gitti.

SIFIR NOKTASINDAKİ NOKTAYA GEÇTİLER

Hatay Havalimanı’nda Vali Rahmi Doğan, 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, Suriye sınırının sıfır noktasındaki 6'ncı Kolordu Komutanlığı Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi Sektör Komutanlığı’na geçti.

SURİYE SINIRINDA TOPLANTI

Bakan Akar, burada beraberindeki Güler ve Avsever ile sınır hattı ve ötesindeki birliklerin komutanları ile bir araya geldi.

Toplantı kapsamında sahadaki son durumun ve yapılacak faaliyetlerin ele alındığı kaydedildi.

Hulusi Akar beraberindeki komutanlarla Suriye sınırında ViDEO