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    Hulusi Akar ve komutanlar Suriye sınırında

    Bakan Akar, sınır hattı ve sınır ötesinde görevli komutanlarla Suriye sınırının sıfır noktasında toplantı yaptı.
    • AA & Ensonhaber
    • 11.09.2021 - 13:06
    • Güncelleme : 11.09.2021 - 13:19
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    Hulusi Akar ve komutanlar Suriye sınırında

    İdlib'den şehit haberlerinin gelmesinin ardından Suriye sınırında hareketlilik yaşanıyor.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile birlikte Hatay'a gitti.

    SIFIR NOKTASINDAKİ NOKTAYA GEÇTİLER

    Hatay Havalimanı’nda Vali Rahmi Doğan, 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, Suriye sınırının sıfır noktasındaki 6'ncı Kolordu Komutanlığı Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi Sektör Komutanlığı’na geçti.

    SURİYE SINIRINDA TOPLANTI

    Bakan Akar, burada beraberindeki Güler ve Avsever ile sınır hattı ve ötesindeki birliklerin komutanları ile bir araya geldi.

    Toplantı kapsamında sahadaki son durumun ve yapılacak faaliyetlerin ele alındığı kaydedildi.

    Hulusi Akar beraberindeki komutanlarla Suriye sınırında ViDEO

    Hulusi Akar ve komutanlar Suriye sınırında #1

    Hulusi Akar ve komutanlar Suriye sınırında #2

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