Hulusi Akar ve Süleyman Soylu, Gara operasyonuna ilişkin Genel Kurul'da konuşacak

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Gara'da 13 vatandaşımızın şehit edilmesine ilişkin Soylu ve Akar'ın yarın Genel Kurul'da konuşacağını açıkladı.

AK Parti'nin TBMM'ye, Gara'da 13 vatandaşımızın şehit edilmesine ilişkin soru önergesi vermesinin yanında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da Meclis'i bilgilendirecek.

AKAR VE SOYLU, TBMM'DE KONUŞACAK

Konuya ilişkin bir açılama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, iki bakanın yarın Genel Kurul'da gündem dışı konuşma yapacağını söyledi.

Zengin, "(Gara'da 13 şehit) Milli Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı yarın Genel Kurul'da gündem dışı konuşma yapacak." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Meclis'te biz bir soruşturma önergesi vererek bunun bütün detaylarını gündeme getirecekler. Bu sabah grup başkanımız Naci Bey ile konuştuk, adımını atacağız. Bunların parlamentodaki temsilcilerinde yalan bol. İşin gerçeği nedir bunları anlatacağız. işin içinde olan Milli Savunma Bakanım, Genelkurmay Başkanım, İçişleri Bakanım anlatacak." demişti.