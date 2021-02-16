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    Hulusi Akar ve Süleyman Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek

    Hulusi Akar ve Süleyman Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 12.00'de Kemal Kılıçdaroğlu'na Gara operasyonu ile ilgili bilgi verecek.
    • AA
    • 16.02.2021 - 10:24
    • Güncelleme : 16.02.2021 - 10:48
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    Türkiye Gara'da şehit edilen 13 vatandaşın yasını tutuyor.

    Yaşanan kalleş katliamın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin konuya ilişkin TBMM'ye soru önergesi verdiğini açıklamış, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da Meclis'i bugün bilgilendireceklerini belirtmişti.

    KILIÇDAROĞLU BİLGİLENDİRİLECEK

    Akar ve Soylu, TBMM Genel Kurulu'nda konuşmadan önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu TBMM'deki makamında ziyaret edecek.

    İki bakan, Meclis'ten önce 12.00'de Kemal Kılıçdaroğlu'na bilgi verecek.

    AKŞENER'E DE BİLGİ VERİLECEK

    Akar ve Soylu, 14.00'te de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir görüşme gerçekleştirecek.

    Hulusi Akar ve Süleyman Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu nu ziyaret edecek #1

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