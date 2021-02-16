Haberler

Gündem Haberleri

Hulusi Akar ve Süleyman Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek

Hulusi Akar ve Süleyman Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 12.00'de Kemal Kılıçdaroğlu'na Gara operasyonu ile ilgili bilgi verecek.