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- Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'ya suikast talimatı alan PKK'lıya müebbet hapis
Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'ya suikast talimatı alan PKK'lıya müebbet hapis
Milli Savunma Bakanı Akar ve İçişleri Bakanı Soylu'ya suikast talimatı aldığını itiraf eden PKK'lı Sonay Bakar, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
- AA
- 17.02.2021 - 15:51
- Güncelleme : 17.02.2021 - 15:55
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya suikast talimatı aldığı iddiasıyla yargılanan PKK silahlı terör örgütü üyesi Sonay Bakar'a "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan müebbet hapis cezası verildi.
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