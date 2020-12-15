Hulusi Akar: Yaptırım kararı müttefiklikle bağdaşmaz

ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararına tepki gösteren Bakan Akar: "Bu yaptırım kararı ülkelerimiz arasındaki ittifakın tüm değerlerini sarsmıştır." dedi.

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleri gerekçe gösterilerek ABD tarafından Türkiye'ye yaptırım kararı alındı.

Özellikle Savunma Sanayii Başkanlığı ve yöneticilerini hedef alan yaptırım kararına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tepki gösterdi.

"İTTİFAKIN TÜM DEĞERLERİNİ SARSMIŞTIR"

Bu kararın iki ülke arasındaki müttefiklik bağlarıyla bağdaşmadığını ifade eden Kara, "Müttefiklikle, mevcut askeri, politik gerçeklerle bağdaşmayan kararı kınıyoruz. Bu yaptırım kararı ülkelerimiz arasındaki ittifakın tüm değerlerini sarsmıştır. Ciddi bir hava ve füze tehdidi altındaki ülkemizin ve 83 milyon vatandaşımızın güvenliği için gerekli her türlü tedbir alınmakta ve alınacak. Bir NATO üyesi ülkeye yaptırımın, müttefiklik ruhuna zarar vermenin ötesinde müttefikler arasındaki güveni kökünden sarsacağı açıktır. Ülkemizin ve asil milletimizin savunma ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edilecektir." ifadelerini kullandı.