Bakan Hulusi Akar, bu yıl içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıklayarak örgüt içinde çöküş döneminin yaşandığını söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları Batman'da 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı'na ziyaret gerçekleştirdi.

Üs komutanından faaliyetlere ilişkin brifing alan, talimatlar veren Bakan Hulusi Akar, daha sonra TSK komuta kademesi ile komutanlık bahçesine fidan dikti.

Daha sonra Sancak Teslim Töreni'ne katılan Bakan Akar, Mehmetçik'in karada, denizde ve havada kendisine verilen tüm görevleri şimdiye kadar başarıyla yerine getirdiğini, bundan sonra da getirmeye devam edeceğini vurguladı.

Hulusi Akar: Yılbaşından itibaren 2 bin 631 terörist etkisiz hale getirildi VİDEO



1 YILDA 2 BİN 631 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), cumhuriyet tarihinin en kapsamlı ve etkin operasyonlarını gerçekleştirdiğini belirten Akar, şöyle devam etti:

"Terörle mücadele operasyonlarımız artan bir şiddet ve tempoda devam ediyor. 24 Temmuz 2015'ten itibaren yurt içi, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 33 bin 112 terörist etkisiz hale getirildi. Bu yılın başından itibaren ise etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 631 oldu. Biz bu faaliyetleri yaparken tüm komşularımızın hakkına, hukukuna, sınırlarına saygılıyız. Diğer taraftan da ülkemizin, milletimizin, vatandaşlarımızın ve hudutlarımızın korunması için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız.

"TERÖR ÖRGÜTÜ ÇÖKÜŞ YAŞIYOR"

Bizim tek hedefimiz teröristlerdir. Geldiğimiz noktada terör örgütündeki çöküşü görüyoruz. Yaptığımız çalışmalarımızdaki dikkatimizi ve hassasiyetimizi kaybetmeyeceğiz. Mehmetçik'in nefesi teröristlerin ensesinde. Sizler uçaklarımızın, komandolarımızın gözü olacaksınız. Sonuçta en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek."