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    Hulusi Akar, Yunan mevkidaşı ile görüştü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar NATO karargahında Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulo ile bir araya geldi.
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2022 - 16:06
    • Güncelleme : 16.06.2022 - 16:11
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    Hulusi Akar, Yunan mevkidaşı ile görüştü

    NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, görüşmelerine deva ediyor.

    Bugün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşen Akar, daha sonra Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulo bir araya geldi.

    Hulusi Akar, Yunan mevkidaşı ile görüştü #1

    Ayrıntılar geliyor...


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