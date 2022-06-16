Hulusi Akar, Yunan mevkidaşı ile görüştü

Hulusi Akar, Yunan mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar NATO karargahında Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulo ile bir araya geldi.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, görüşmelerine deva ediyor.

Bugün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşen Akar, daha sonra Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulo bir araya geldi.

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