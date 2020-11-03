Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın şımarıklık ve bencillikten vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ile Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Alpaslan Kavaklıoğlu'nun da katılımıyla video konferans aracılığıyla toplantı düzenledi.

Bakan Hulusi Akar, toplantıda Doğu Akdeniz ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yunanistan'a tepki gösteren Bakan Hulusi Akar, "Hiç kimse gücünü, boyunu aşarak birtakım işler yapmaya kalkmasın, bunlar çıkmaz sokak. Hakkımızı yedirmedik, yedirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Hulusi Akar: Yunanistan, ahlak neyi gerektiriyorsa ona uymalı ViDEO

"YUNANİSTAN ŞIMARIKLIKTAN VAZGEÇMELİ"

Bakan Akar, açıklamasına şöyle devam etti:

"Hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak için bugüne kadar ne gerekiyorsa yaptık bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Bu konuda elimizden gelen neyse bugüne kadar büyük fedakarlıklar göstererek yaptık bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Komşumuz Yunanistan'dan da şımarıklıktan, bencillikten vazgeçip, uluslararası hukuk ne diyorsa, anlaşmalar, bu konuda alınan uluslararası kararlar, deniz hukuku, hakkaniyet, insaniyet, ahlak neyi gerektiriyorsa bir an önce buna uymalarını bekliyoruz. Adaların silahsızlandırılması, adaların hava sahası, karasuları meselesi dahil. Bunların hepsinin gözden geçirilmesi gerekiyor"