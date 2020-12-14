Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın Türkiye ile görüşmeyerek çıkmaz bir yola girdiğini belirtti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ile Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Alpaslan Kavaklıoğlu'nun da katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi.

Bahan Hulusi Akar, toplantıdaki konuşmasında Yunanistan’ın son dönemde ilan ettiği NAVTEX’lere tepki gösterdi.

"TACİZDEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

Yunanistan'ın, iyi komşuluk ilişkilerine aykırı bir hareket sergilediğini söyleyen Akar, "Bu konu da komşumuz tarafından son derece istismar edilmekte. Üç ayda onlarca NAVTEX ilan edilmiş, bunlardan sadece ikisi kullanılmış diğerleri kullanılmamış. Bu tacizden başka bir şey değil. İyi komşuluk ilişkilerine son derece aykırı bir şey. Bunun muhataplarımız tarafından bilinmesini, anlaşılmasını istiyoruz. Madem iyi komşuluk diyoruz, bunları makul ve mantıklı seviyede tutmamız lazım. Bunun anlaşılması lazım. Bu maalesef hem toplumların huzurlarını bozuyor hem yeni bir takım tartışma konuları ortaya çıkarıyor. Bu konuda da biz yine komşumuzu aklıselime, makul, mantıklı olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hulusi Akar: Yunanistan başka kapılardan medet umuyor ViDEO

"BAŞKA KAPILARDAN MEDET UMUYORLAR"

Doğu Akdeniz'de çok taraflı konferans konusundaki çalışmaları desteklediklerini belirten Akar, "Yunanistan, Güney Kıbrıs ile hiç yakışıksız birtakım işler yapmaya çalışıyorlar. Herhangi bir amacı da kazançları da yok. Fakat tekrar tekrar birtakım ülkeleri oraya davet etmek, onlarla beraber görülmek suretiyle sanki bir şeyler kazanabileceklerini zannediyorlar ama biz bu konuda kararlıyız. Ne olursa olsun Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkını yedirmeyeceğiz, orada herhangi bir oldubittiye izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Bunun iyi anlaşılması gerektiğini dile getiren Akar, "Hala gelip de Türkiye ile oturup konuşup görüşüp problemlerimize, sorunlarımıza makul ve mantıklı siyasi çözümler bulmak yerine arazide, gemilerle uçaklarla bir yerlere varmaya çalışıyorlar. Bunların beyhude gayretler olduğunu birçok kez söyledik, bir kez daha söylüyoruz. Çünkü onlar AB'ye sırtını dayıyorlar. Muhatapları olan Türkiye ile görüşerek bir yerlere varmak yerine AB'den, başka kapılardan medet umuyorlar. Bunların çıkmaz yol olduğunu da görmüş olmaları lazım. Fakat maalesef anlamıyorlar." dedi.

S-400 TEDARİKİ

Akar, Türkiye'nin uzun menzilli bölgesel hava ve füze savunma sistemine ihtiyacı olduğunu belirterek bununla ilgili çalışmaların 90'lı yıllardan itibaren yapılmaya başlandığını anımsattı.

Bu konudaki çalışmalara ilişkin de bilgi veren Akar, Türkiye'nin taleplerine olumlu yanıt veren Rusya'dan S-400 sisteminin alındığını söyleyerek şöyle devam etti:

"S-400'lerin F-35 ile olan etkileşimi ne ise bunu çözmek için biz ABD'lilerle NATO'nun da dahil olduğu ortamlarda konuşmaya, görüşmeye bu sorunları çözmeye hazır olduğumuzu tekrar tekrar söyledik, söylemeye de devam ediyoruz. S-400'lerle alakalı siyasi, ekonomik, teknolojik, uluslararası hukuk bakımından bazı faktörler var. Bütün bunların hepsini ortaya koyuyoruz, bunların hepsini değerlendirip yaptığımız planlarımız var. Bu planlar çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Herhangi bir tedarik sürecinde kontroller ve muayeneler vardır. Dolayısıyla biz kontrol ve muayenelerimizi yapmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin ortağı olduğu F-35'lerle ilgili kararın doğru, makul, mantıklı, uluslararası hukuka, ekonomik ve ticari kurallara uygun olmadığını da tekrar söylüyoruz. Umuyorum, dostlarımız, müttefiklerimiz bu yanlışlarından döneceklerdir."