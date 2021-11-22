Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, insanlık suçu işlemeye devam eden Yunanistan'a sert sözlerle tepki gösterdi.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında; Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda savunma ve güvenlik konuları kapsamında Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, terörle mücadele harekâtları ve koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler masaya yatırıldı.

"BİZİM SALDIRGAN BİR TUTUMUMUZ YOK"

Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayan Bakan Hulusi Akar, "Biz hiçbir şekilde saldırgan bir tutum içinde değiliz, oradaki haklarımızı savunuyoruz." dedi.

"YUNANİSTAN GERİLİMİ ARTIRIYOR"

Türkiye'nin tüm faaliyetlerini makul, mantıklı ve soğukkanlılıkla sürdürdüğünü belirten Bakan Akar, şöyle konuştu:

"Biz bu şekilde davranırken Yunanistan provokatif, gerilimi artırıcı, saldırgan söylem ve eylemler içinde bulunuyor. Yunan yetkililer, sanki Türkiye'nin Yunanistan'a karşı bir hamlesi varmış gibi ifadeler kullanarak 'Yunanistan mağdur, Türkiye saldırgan' algısı oluşturmaya çalışıyor. Fakat gerçekte saldırganın, yayılmacının kendileri olduğunu tarih de günümüzdeki gelişmeler de açık bir şekilde gösteriyor."

Hulusi Akar: Yunanistan provokatif eylemlerde bulunuyor VİDEO



"İNSANLIK SUÇU İŞLENİYOR"

Yunan yetkililer tarafından tarihe, hukuka ve günlük hayata aykırı söylemlerin ortaya atıldığını dile getiren Bakan Akar, "İnsan haklarından bahsediliyor ancak Yunan sahil güvenliğinin savunmasız insanların botlarını denizin ortasında delmeye teşebbüs etmeleri, ateş etmeleri büyük bir insanlık suçu, vicdansızlıktır. Böyle bir ortamda iken olayları çevirip Türkiye'ye karşı saldırgan söyleme dönüştürmek anlaşılır, ahlaki, hukuku ve gerçekçi değildir. Bu tamamen bir riyakârlık, ikiyüzlülüktür." ifadelerini kullandı.

"TERÖR ÖRGÜTÜ ÇÖKÜŞ YAŞIYOR"

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terörle mücadelenin zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen kararlılıkla ve artan bir tempoda devam ettiğini de dile getiren Bakan Akar, terörle mücadelenin komşu ülkelerin haklarına ve sınırlarına saygılı şekilde yürütüldüğünü vurguladı.

Tek hedeflerinin teröristler olduğunu belirten Bakan Akar, "Terör örgütünde ciddi bir çöküş yaşanıyor." dedi.

"ELEBAŞLARI TEK TEK ETKİSİZ HALE GETİRİLİYOR"

PKK/KCK'nın kurucularından "Fuat" kod adlı Ali Haydar Kaytan'ın da operasyonlarda etkisiz hâle getirildiğini anımsatan Bakan Akar, "Terör örgütünün elebaşları tek tek etkisiz hâle getiriliyor. Örgütün sözde elebaşları durumun nereye gittiğini anladı. Alttakilerin de bunu anlaması ve adalete teslim olmaktan başka çarelerinin olmadığını bilmeleri lazım." diye konuştu.

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Akar, 1 Ocak'tan bugüne kadar toplam 2 bin 481 teröristin etkisiz hâle getirildiğini de açıkladı.