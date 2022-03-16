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    Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile görüştü

    NATO Karargahı'nda ikili görüşmeler gerçekleştiren Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile bir araya geldi.
    • AA
    • 16.03.2022 - 16:39
    • Güncelleme : 16.03.2022 - 17:22
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    Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile görüştü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Olağanüstü Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda ikili görüşmeler gerçekleştiriyor.

    İlk olarak Kanada Savunma Bakanı Anita Anand ile görüşen Akar, daha sonra Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile bir araya geldi.

    POZİTİF GÜNDEM VE İYİ KOMŞULUK İLİŞKİLERİ ÜZERİNDE DURULDU

    Görüşmede, uluslararası hukukun önemi, diyalog kanallarının açık tutulmasının ve pozitif gündeme odaklanmanın iyi komşuluk ilişkileri ile ikili ve bölgesel iş birliğine katkısı üzerinde duruldu.

    Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile görüştü VİDEO

    GÜVEN ARTIRICI ÖNLEMLER TOPLANTISI KARARI

    Her iki taraf, Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'nın 4'üncüsünün Ankara'da en kısa sürede yapılması konusunda mutabık kaldı.

    Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile görüştü #1

    Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile görüştü #2

    Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile görüştü #3


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