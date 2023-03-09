Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile telefonda görüştü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile telefonda görüştü. Yunan Bakan, Hulusi Akar'a başsağlığı dileklerini iletti.

6 Şubat'taki deprem felaketinin hemen ardından başlayan Türkiye'ye yönelik yardımlar devam ediyor.

İlk etapta gelen arama kurtarma yardımlarının yerini insanı yardımlar aldı.

Komşu Yunanistan da yardım gönderen ülkelerin başında geliyor.

Yunan mevkidaşıyla telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başsağlığı dileklerini iletti

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, Bakan Panagiotopoulos, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle başsağlığı dileklerini yineledi.

Bakan Akar da Yunanistan'da çok sayıda insanın hayatını kaybettiği tren kazası ile ilgili taziye dileklerini bir kez daha iletirken, büyük yıkıma neden olan ve Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketleri arasında yer alan 6 Şubat depremleri nedeniyle Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos'un gönderdiği taziye mesajı ve Yunanistan'ın gösterdiği dayanışma için teşekkür etti.

İlişkilerin geliştirilmesi konusunda mutabık kalındı

Yapıcı ve olumlu bir havada geçen telefon görüşmesinde, Akar ve Panagiotopoulos, komşu iki ülke arasında iyi komşuluk ilişkilerine dayalı gündemin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı.