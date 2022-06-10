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    Hulusi Akar'dan Yunanistan'a: Haksız eylemlere karşılık vermeye devam edeceğiz

    Milli Savunma Bakanı Akar 'Yunanistan’ın haksız, hukuksuz saldırgan eylemlerinin her birine gerekli karşılığını verdik, vermeye devam edeceğiz' dedi.
    • Haber Merkezi
    • 10.06.2022 - 17:18
    • Güncelleme : 10.06.2022 - 17:53
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    Hulusi Akar'dan Yunanistan'a: Haksız eylemlere karşılık vermeye devam edeceğiz

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, pilot olmaya hak kazanan Hava Kuvvetleri Komutanlığından 151 subay için Çiğli 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığında, 2020-2021 Dönemi Pilotaj Eğitimi Bröve ve Diploma Töreni'ne katıldı.

    Bakan Akar burada, Yunanistan ile son dönemde yaşanan gelişmelere değindi.

    Türkiye’nin Ege’de iyi komşuluk ilişkileri, dostluk, barış ve zenginliklerin adil paylaşımından yana olduğunu belirten Hulusi Akar, "Uluslararası hukuk, anlaşmalar ne diyorsa onların yerine getirilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

    "Sabah kalkıyor Türkiye diyor, akşam yatıyor Türkiye diyor"

    Hulusi Akar, geri kalan konuşmasında şu ifadelere değindi;

    “Komşumuz Yunanistan’daki bazı siyasiler inatla, ısrarla sabah kalkıyor ‘Türkiye’ diyor, akşam yatıyor ‘Türkiye’ diyor. Düşmanca, provokatif eylem ve söylemlerini sürdürüyor. Bunların Yunan halkına da büyük zarar verdiğinin bilinmesini istiyoruz. Bazı emekli askerler, bazı siyasiler, üniversitelerdeki bazı öğretim görevlilerinin de bizim anlattıklarımızı anladıklarını ve orada dillendirdiklerini de memnuniyetle müşahede ediyoruz.

    Hulusi Akar dan Yunanistan a: Haksız eylemlere karşılık vermeye devam edeceğiz #1

    "Türkiye'ye en yakın adalara üst düzey ziyaret yaparak bir yere varılmayacağını anlamalarını bekliyoruz"

    Biz bir an önce diyaloğun, yapıcı ortamın sağlanmasını, verilen sözlerin yerine getirilmesini, anlaşmalara uyulmasını bekliyoruz. Binlerce ada içinde Türkiye’ye en yakın adalara üst düzey ziyaretler yaparak, birtakım törenlerle, eylemlerle, konuşmalarla bu tahriklerle bir yere varılamayacağını anlamalarını bekliyoruz.

    "Haksız ve hukuksuz saldırgan eylemlerine karşılık verdik, devam edeceğiz"

    Yunanistan’ın haksız ve hukuksuz saldırgan eylemlerinin her birine gerekli karşılığı verdik, vermeye devam edeceğiz. Herhangi bir şekilde bu konularda susmamız, hakkımızı ve hukukumuzu çiğnetmemiz, bazı oldubittilere ‘evet’ dememiz asla söz konusu değildir. Bunu herkesin bilmesi lazım.”

    Hulusi Akar dan Yunanistan a: Haksız eylemlere karşılık vermeye devam edeceğiz #2

    "Herhangi bir oldubittiye izin vermeyeceğimizi söylememiz bir tehdit değil"

    Türkiye’nin tehdit değil tam tersine güçlü, güvenilir ve etkin bir müttefik olduğunu dile getiren Bakan Akar, şöyle konuştu:

    "Türkiye barış için daima bir adım önde olmuş, daima barış eli uzatmıştır. Bu barış elinin tutulmasının aynı zamanda bütün komşularımızın faydasına olduğunu da ifade etmek istiyoruz. İyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde diyalog çağrısı bir zafiyet değil. Herhangi bir oldubittiye izin vermeyeceğimizi, hakkımızı çiğnetmeyeceğimizi söylememiz bir tehdit değil. Bunların anlaşılmasını bekliyoruz."

    Hulusi Akar dan Yunanistan a: Haksız eylemlere karşılık vermeye devam edeceğiz #3

    Hulusi Akar dan Yunanistan a: Haksız eylemlere karşılık vermeye devam edeceğiz #4

    Hulusi Akar dan Yunanistan a: Haksız eylemlere karşılık vermeye devam edeceğiz #5

    Hulusi Akar dan Yunanistan a: Haksız eylemlere karşılık vermeye devam edeceğiz #6


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