Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan ile ayrıştırma kapsamındaki görüşmelerin başlaması için diyalog çağrısında bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, bir araya geldi.

Bakan Akar, Milli Savunma Bakanlığı'nda kabul ettiği Büyükelçi Jürgen Schulz'a yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

Akar, görüşme öncesinde Ege ve Doğu Akdeniz’de son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BİZ ULUSLARARASI HUKUKTAN YANAYIZ"

Türkiye'nin başından beri Doğu Akdeniz'deki politikasının açık ve net olduğunu vurgulayan Akar, şu ifadelere yer verdi:

“İlk günden itibaren her vesileyle tekrar tekrar ifade ettiğimiz gibi, biz uluslararası hukuktan yanayız. Uluslararası hukukun, ikili anlaşmaların uygulanmasını istiyor, bekliyoruz. Bu konuda iyi komşuluk ilişkilerine çok önem veriyoruz. Bütün sorunların görüşmeler, konuşmalar yoluyla çözülmesi gerektiğini, siyasi çözümler bulmamız gerektiğine inanıyoruz. Bunu da her vesileyle dile getiriyoruz. Bugüne kadar yapılan çalışmalar çerçevesinde birçok konu gündeme geldi.

Hulusi Akar: Yunanistan'la sorunlarımızın çözülebileceğine inanıyoruz



"YUNANİSTAN İLE SORUNLARIMIZI ÇÖZEBİLİRİZ"

Bunların sistematik şekilde tartışılması, konuşulması için bir taraftan istikşafi görüşmelerin, diğer taraftan güven ve güven artırıcı önlemler çerçevesindeki görüşmelerin başlamasını, ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızla Sayın NATO Genel Sekreteri'nin yaptığı görüşmeler sonundaki ayrıştırma görüşmelerinin başlamasını bekliyoruz. Bunlar bizim için önemli. Görüşmeler çerçevesinde gerçekten sorunlarımızın çözülebileceğine, çözülmesi gerektiğine inanıyoruz."

"ALMANYA CİDDİ KATKILAR SAĞLADI"

Doğu Akdeniz'deki barış ve çözüme katkılarından dolayı Almanya'ya teşekkür eden Akar, "Çok ciddi katkılar sağlandı. Bu katkıların devamını bekliyoruz. Türkiye ile Yunanistan arasındaki problemlerin de objektif şekilde değerlendirilmesini tüm üçüncü taraflardan beklediğimizi de ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Schulz ise gerginliğin bir an önce çözülmesini beklediklerini belirterek bunun için de en iyi yolun karşılıklı görüşmeler olduğunu dile getirdi.