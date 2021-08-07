Hulusi Akar'dan Afganistan açıklaması: Şartlar oluşursa havaalanını işletmeye talibiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan meselesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Özel Kuvvetler İhtisas Kursu'nun kapanış törenine katıldı.

Kursiyerler yeminlerinin ardından bordo berelerini giyerken, kürsüye Bakan Hulusi Akar çıktı.

Bakan Akar, törendeki konuşmasında son dönemde yaşanan ve kamuoyunun gündeminden düşmeyen Afganistan meselesine değindi.

"ŞARTLAR OLUŞURSA HAVAALANINI İŞLETMEYE TALİBİZ"

Afganistan'ın barışa, huzura ulaşması için Türkiye'nin gayretlerini 20 yıldır sürdürdüğünü hatırlatan Akar, "Afgan kardeşlerimizin güven ve refah içinde yaşamaları için imkanlarımız dahilinde, elimizden gelen gayreti bugüne kadar gösterdik. Bundan sonra da gösterme arzusunda, niyetindeyiz. Son 6 yıldır tüm Afganistan için önemli olan Uluslararası Hamid Karzai Havaalanı'nın işletilmesini sağladık, sağlamaya devam ediyoruz. Eğer şartlar oluşursa biz yine Afgan kardeşlerimizin güvenliği, huzur ve ihtiyaçlarının karşılanması, Afgan kardeşlerimize destek olması için bu havaalanını işletmeye talibiz. Bu konudaki temaslarımız da sürüyor." diye konuştu.

"COĞRAFYA KADERDİR"

İbni Haldun'un "Coğrafya kaderdir" sözünü anımsatan Akar, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Biz de diyoruz ki, coğrafya milletler için ne kadar kaderse Türkiye de bu coğrafyanın kaderidir. Duymayan kalmasın. Dolayısıyla buradaki ülkeler Türkiye'nin hakkına, hukukuna saygı göstermek zorundalar. Bu coğrafyada var olmak demek güçlü olmak demektir. Eğer güçlü olmazsan yaşatmazlar. Bu coğrafyada güçlü olmak demek, güçlü bir orduya sahip olmak demektir. Güçlü bir ordu demek etkin, caydırıcı ve saygın bir ordu demektir. Silahlı Kuvvetlerimizin etkinliğini, caydırıcılığını, saygınlığını daha da artırmak için gerekenleri yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Niçin? Ülkemizin ve milletimizin bekası, egemenlik ve bağımsızlığı, 84 milyon vatandaşımızın ve sınırlarımızın güvenliği için."