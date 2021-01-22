Euro
9.0408
0.73%
Dolar
7.4279
0.81%
Altın
439.35
-0.86%
Borsa
1.53
-1.4%
Bitcoin
241.150
-0.05%
EXEN Coin
17.45
-4.90%
12ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 12 C

    Hulusi Akar'dan, Altay Tankı'nın üretildiği fabrikaya ziyaret

    Bakan Akar, Sakarya'daki temasları çerçevesinde Altay Tankı ile ilgili bilgi alacak.
    • İHA
    • 22.01.2021 - 16:25
    • Güncelleme : 22.01.2021 - 16:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hulusi Akar'dan, Altay Tankı'nın üretildiği fabrikaya ziyaret

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, incelemelerde bulunmak üzere Sakarya’da bulunan 1’inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'ne geldi.

    Bakan Akar, Arifiye ilçesinde bulunan Altay Tankı’ını üretmek için BMC’nin kiraladığı 1’inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde yetkililerle bir araya geldi.

    ALTAY TANKI HAKKINDA BİLGİ ALACAK

    Akar'ın, Altay Tankı’nın seri üretimi için gelinen son durum hakkında bilgi alacağı öğrenildi.

    Polis ekipleri ise fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

    Hulusi Akar dan, Altay Tankı nın üretildiği fabrikaya ziyaret #1

    Hulusi Akar dan, Altay Tankı nın üretildiği fabrikaya ziyaret #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir