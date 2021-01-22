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- Hulusi Akar'dan, Altay Tankı'nın üretildiği fabrikaya ziyaret
Hulusi Akar'dan, Altay Tankı'nın üretildiği fabrikaya ziyaret
Bakan Akar, Sakarya'daki temasları çerçevesinde Altay Tankı ile ilgili bilgi alacak.
- İHA
- 22.01.2021 - 16:25
- Güncelleme : 22.01.2021 - 16:26
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, incelemelerde bulunmak üzere Sakarya’da bulunan 1’inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'ne geldi.
Bakan Akar, Arifiye ilçesinde bulunan Altay Tankı’ını üretmek için BMC’nin kiraladığı 1’inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde yetkililerle bir araya geldi.
ALTAY TANKI HAKKINDA BİLGİ ALACAK
Akar'ın, Altay Tankı’nın seri üretimi için gelinen son durum hakkında bilgi alacağı öğrenildi.
Polis ekipleri ise fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.