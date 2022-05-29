Petrol
115.32
1.01%
Euro
17.4088
-0.86%
Dolar
16.1911
-0.96%
Altın
964.88
-0.79%
Borsa
2439
0.00%
Bitcoin
477.811
0.86%
BTXN Coin
12.78
0.70%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Hulusi Akar'dan BAE ziyareti

    Bakan Hulusi Akar, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere yarın BAE'ye ziyarette bulunacak. Ziyaret 15 yıl sonra bir ilk olacak.
    • 29.05.2022 - 12:17
    • Güncelleme : 29.05.2022 - 12:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hulusi Akar'dan BAE ziyareti

    Dış politikada Körfez ülkeleriyle yeni bir döneme adım atan Türkiye, resmi temaslarını sürdürüyor.

    Bu kapsamda Birleşik Arap Emirlikleri'yle (BAE) devam eden diyalog sürecinde son ziyaret Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yapılacak.

    Hulusi Akar BAE'ye gidiyor

    Pazartesi günü Abu Dabi önemli bir ziyarete ev sahipliği yapacak. Milli Savunma Bakanı Akar, BAE Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Bin Ahmad Al Bowardi’nin resmi davetlisi olarak BAE’ye gidecek.

    İkili ilişkiler ve iş birlikleri ele alınacak

    Ziyaret kapsamında ikili ve bölgesel konuların yanı sıra askeri eğitim iş birliği ile savunma sanayisi konularının da ele alınması bekleniyor.

    Hulusi Akar dan BAE ziyareti #1

    15 yıl sonra ilk ziyaret

    AA'nın haberine göre Bakan Akar’ın ziyareti, Türkiye’den BAE'ye bir savunma bakanının 15 yıl sonra yapacağı ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıyor.


    İlginizi Çekebilir

    Sinpaş Kızılbük'te yaz çoktan başladı
    Sinpaş

    Sinpaş Kızılbük'te yaz çoktan başladı

    Kimlik bilgilerinizi korumak ve çaldırmamak için 6 kolay önlem
    Gündem

    Kimlik bilgilerinizi korumak ve çaldırmamak için 6 kolay önlem

    Mersin sahillerinde yoğunluk başladı
    Gündem

    Mersin sahillerinde yoğunluk başladı

    Görüş Bildir