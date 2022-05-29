Hulusi Akar'dan BAE ziyareti

Bakan Hulusi Akar, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere yarın BAE'ye ziyarette bulunacak. Ziyaret 15 yıl sonra bir ilk olacak.

Dış politikada Körfez ülkeleriyle yeni bir döneme adım atan Türkiye, resmi temaslarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Birleşik Arap Emirlikleri'yle (BAE) devam eden diyalog sürecinde son ziyaret Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yapılacak.

Hulusi Akar BAE'ye gidiyor

Pazartesi günü Abu Dabi önemli bir ziyarete ev sahipliği yapacak. Milli Savunma Bakanı Akar, BAE Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Bin Ahmad Al Bowardi’nin resmi davetlisi olarak BAE’ye gidecek.

İkili ilişkiler ve iş birlikleri ele alınacak

Ziyaret kapsamında ikili ve bölgesel konuların yanı sıra askeri eğitim iş birliği ile savunma sanayisi konularının da ele alınması bekleniyor.

15 yıl sonra ilk ziyaret

AA'nın haberine göre Bakan Akar’ın ziyareti, Türkiye’den BAE'ye bir savunma bakanının 15 yıl sonra yapacağı ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıyor.