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    Hulusi Akar'dan birlik komutanlarıyla Ukrayna toplantısı

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında TSK komuta kademesinin katıldığı video konferans toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ve sahadaki son durum da değerlendirildi.
    • AA
    • 01.03.2022 - 04:28
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    Hulusi Akar'dan birlik komutanlarıyla Ukrayna toplantısı

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildiği belirtildi.

    Devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi alan Akar'ın talimatlar verdiği bildirilen toplantıda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ve sahadaki son durumun da değerlendirildiği kaydedildi.

    Hulusi Akar dan birlik komutanlarıyla Ukrayna toplantısı #1

    Hulusi Akar dan birlik komutanlarıyla Ukrayna toplantısı #2

    Hulusi Akar dan birlik komutanlarıyla Ukrayna toplantısı #3


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