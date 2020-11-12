Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin S-400 ve F-35'lerin uyumluluğu konusundaki kaygılarını ele almak için ortak çalışma grubu teklifinin hala masada olduğunu belirtti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Hulusi Akar, Türkiye’yi Ege Denizi’nde kara sularına ve Doğu Akdeniz’de Antalya körfezine hapsetme çabalarına karşı durmaya kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

"GEREKLİ TEDBİRLERİ ALDIK"

Bakan Akar, açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Kimsenin hakkında gözümüz olmadığı gibi, kimseye de hakkımızı çiğnetmeyiz. Şehit oluruz, gazi oluruz; ancak hiçbir oldubittiye de izin vermeyiz. Yunanistan ve Mısır'ın Doğu Akdeniz'e yönelik ilişkiye girmelerine bigane kalamazdık, biz de ülkemizin hak, alaka ve menfaaetlerini koruyacak şekilde gerekli tedbirleri aldık."





"S-300 NASIL KULLANILIYORSA, TÜRKİYE DE S-400'Ü KULLANIR"

Türkiye'nin uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi tedarikinin ülkenin egemenliği, bağımsızlığı ve güvenliği için bir tercih değil zorunluluk haline geldiğini belirten Akar, açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"Bu amaçla 1990’lı yılların başından itibaren hava ve füze savunma sistemi tedarik çalışmalarımız devam etmiş, tedarik prensiplerimize cevap veren S-400 sisteminin tedarik sözleşmesi 11 Nisan 2017 tarihinde imzalanmıştır. Bazı NATO üyelerinde mevcut olan S-300 sistemi NATO İttifakı içinde nasıl kullanılıyorsa, S-400 sistemi de bizde aynı şekilde kullanılacaktır. Her savunma tedarik programı çerçevesinde deneme ve sistem kontrolleri yer almaktadır. Bu usuller tedarik programının bir parçasıdır ve tamamıyla teknik bir faaliyettir. Bu kapsamda tedarik ettiğimiz sistemin kontrol ve hazırlıklarına planlandığı şekilde devam ediyoruz."

Hulusi Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Gerekli tedbirleri aldık VİDEO

ABD'YE MESAJ: KAYGILARI ELE ALMAYA HAZIRIZ



F-35 savaş uçağı projesine yönelik değerlendirmelerde de bulunan Akar, "Türkiye F-35 programının sadece bir müşterisi değil, aynı zamanda ortağıdır." dedi.

F-35 teknolojisinin güvenliğinin, ABD için olduğu kadar Türkiye için de önemli olduğunu vurgulayan Akar, "ABD hükümetinin F-35 programına ilişkin raporu gösterdi ki Türkiye'nin programdan uzaklaştırılması, F-35 uçağının kritik parçalarının üretim takvimi ve maliyetin düşürülmesine ilişkin riskler doğurdu. ABD’nin teknik anlamda S-400 ve F-35'lerin uyumluluğu konusundaki herhangi bir kaygısını ele almaya hazırız. Bu kapsamda ortak çalışma grubu teklifimiz halen masadadır. Bu husus resmi olarak ABD'lilere, NATO'ya iletilmiş bulunmaktadır." değerlendirmesini yaptı.