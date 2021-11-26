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- Hulusi Akar'dan, Ege Ordusu Komutanlığı'nda inceleme
Hulusi Akar'dan, Ege Ordusu Komutanlığı'nda inceleme
Komutanlıkta denetlemelerde bulunan Akar ve beraberindeki komutanlar, faaliyetlere ilişkin brifing aldı.
- AA
- 26.11.2021 - 12:14
- Güncelleme : 26.11.2021 - 12:26
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile incelemelerde bulunmak üzere Ege Ordusu Komutanlığı'na geldi.
Akar'a; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz eşlik etti.
AKAR BRİFİNG ALDI
Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Ali Sivri tarafından karşılanan Bakan Akar, tören kıtasını selamladı, şeref defterini imzaladı.
Komutanlığın faaliyetlerine ilişkin brifing alan Akar’ın, bölgedeki birliklerde inceleme ve denetlemelerinin devam ettiği kaydedildi.