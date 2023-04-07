Hulusi Akar’dan İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına tepki İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını lanetlediklerini belirten Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “İsrail yönetimi, bölgedeki kaosu daha da artırmaktan başka bir işe yaramayacak bu saldırıları derhal durdurmalıdır” dedi.

AA

İsrail ordusu, yine Ramazan ayı dinlemedi, Gazze Şeridi’ne saldırı düzenledi.

Türkiye’yi ayağa kaldıran saldırıya bir sert tepki de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan geldi.

'Şiddetin dozu iyice arttı'

Milli Savunma Bakanlığı'nda, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akar, İsrail'in iç politik sebeplerle, suni bahanelerle Müslümanlar için kutsal olan Ramazan’da yine kutsal bir mekan olan Mescid-i Aksa'ya acımasızca saldırdığını dile getirdi.

Akar, Müslüman dünyasından gelen yoğun tepkilere rağmen şiddetin dozunu iyice artırdığına dikkati çekti.

Akar, şunları söyledi:

"Kınıyor ve lanetliyoruz"

İsrail, dün gece Gazze Şeridi’ne orantısız güç kullanarak hedef gözetmeksizin saldırılar düzenlemiştir. İsrail’in bu saldırılarını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. İnsan haklarını ve evrensel değerleri hiçe sayan bu saldırgan tutum, bölgedeki gerilimi daha da artırmaktadır. Suni bahanelerle başlatılan bu saldırıların bölgesel barışa zarar vereceği açıktır. İsrail yönetimi, bölgedeki kaosu daha da artırmaktan başka bir işe yaramayacak bu saldırıları derhal durdurmalıdır.

"Sorunlarımızı çözmek durumundayız"

Bakan Akar'a, davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerinin etkilediği Hatay'a yaptığı ziyaret hatırlatılarak iki ülke arasındaki ilişkilerin son durumu soruldu.

Akar, soruya, “Tabii ki mevcut bazı sorunlarımızı çözmek durumundayız. Bu sorunları Türkiye ve Yunanistan, iki medeni ülke olarak, iyi komşuluk ilişkileri, uluslararası hukuk çerçevesinde, müttefiklik ruhuna uygun, barışçıl yol ve yöntemlerle, karşılıklı saygı ve diyalog içinde çözebileceğimizi ümit ediyoruz.” yanıtını verdi.

"Somut gelişmeler bekliyoruz"

Depremlerin ardından ortaya çıkan olumlu ve yapıcı havanın devam etmesinin önemine vurgu yapan Akar şöyle devam etti: