Hulusi Akar'dan İsveç ve Finlandiya açıklaması

Letonyalı mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenleyen Bakan Akar, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile NATO kapsamında imzaladığı mutabakat için, 'Bir son değil, iyi bir başlangıçtır' dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret kapsamında Letonya'ya gitti.

Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks tarafından karşılanan Hulusi Akar, başkent Riga'da Kahramanlar Mezarlığı’nı ziyaret edip ardından Letonya Savunma Bakanlığı'na geçti.

Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks ile baş başa görüşen Akar, daha sonra Şeref Defteri'ni imzaladı.

Heyetler arası görüşmelere başkanlık eden Akar ve Pabriks ortak basın toplantısı düzenledi.

Pabriks ile bir araya gelmesinden memnuniyet duyan Akar, 'Değerli dostum' diye hitap ettiği mevkidaşına misafirperverliğinden ötürü teşekkürlerini de iletti.

İkili ve bölgesel konular ele alındı

Samimi ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Akar, Letonya ve Türkiye'nin Avrupa-Atlantik güvenliğine ve NATO'ya katkısı dahil olmak üzere ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.

"Bir an önce ateşkes için çalışıyoruz"

Letonya ile Türkiye arasındaki dostluk ve müttefiklik ilişkilerine vurgu yapan Bakan Akar, yapılan görüşmelere ilişkin, "Ukrayna'nın bağımsızlığına ve egemenliğine desteğimizin altını çizdik. Bir an önce insani ateşkes, gerginliği azaltılması ve insani yardımların ulaştırılmasının devamlılığının sağlanması için çalışıyoruz." dedi.

"Görevliler, tahıl nakliyesi için gece gündüz çalışıyor"

Görüşmede, tahıl sevkiyatı hakkında bilgi paylaştıklarını belirten Akar, Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan tahıl anlaşmasının ardından Müşterek Koordinasyon Merkezi’nin İstanbul’da kurulduğunu anımsattı.

Tarafların merkeze temsilci ve görevli atadığını söyleyen Akar, "Merkez çalışır durumda. Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler görevlileri önümüzdeki saatler, günlerde Ukrayna limanlarında bekleyen gemilerin tahıl nakliyesine başlaması için gece-gündüz çalışıyor." ifadelerini kullandı.

İsveç ve Finlandiya

Pabriks ile görüşmesinde, NATO içinde ikili iş birliği ve bölgesel güvenlik konularının da ele alındığını aktaran Akar, şu ifadelerle devam etti.

"Bir son değil, iyi bir başlangıçtır"

"Türkiye'nin Madrid Zirvesi'nde Finlandiya ve İsveç ile imzaladığı Mutabakat Zaptı bir son değil, iyi bir başlangıçtır. Türkiye'ye karşı taahhütlerini yerine getirmelerini bekliyoruz. Ülkelerimiz arasında savunma sanayi iş birliğinin nasıl daha da geliştirilebileceğini görüştük. Savunma Sanayii İşbirliği Toplantısı’nın sonuncusunu Nisan 2022'de Ankara'da başarıyla gerçekleştirdik. Gerçekten de bu iş birliğinin daha da gelişmesini istiyoruz. Ayrıca askeri eğitim iş birliği konusunda çalışmaların artırılması konusunda mutabık kaldık. Bununla birlikte FETÖ konusunda somut adımların görülmesine ilişkin beklentimizi de dile getirdik."

Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks de Bakan Akar'ın ziyaretinden dolayı onur duyduklarını belirterek, teşekkür etti.

Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta Türkiye rolünün önemi

Türkiye ve Letonya arasında savunma sanayi alanında iş birliğinin geliştirilmesinin önemine işaret eden Pabriks, Ukrayna-Rusya arasındaki savaşta Türkiye'nin diplomasi alanında üstlendiği rolün önemine vurgu yaptı.