MSB: Sularımızda 3 mayın imha edildi

MSB kaynaklarından alınan bilgilere göre sularımızda 3 mayın imha edildi.

Millî Savunma Bakanlığı’nın faaliyetlerini içeren basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda Ukrayna ve Rusya arasında savaş nedeniyle sularımızda görülen mayın tehlikesine yönelik açıklamalar yapıldı.

Toplantıda verilen bilgilerde şu ifadelere yer verildi:

“Son dönemde gündeme gelen Karadeniz’deki sürüklenen mayınlarla ilgili Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından;

- 18 Mart 2022 tarihinde yayınlanan seyir duyurusu ile (NOTMAR) sürüklenen/serseri, mayınların yaratabileceği seyir tehlikesi hakkında Karadeniz’de seyir yapan/yapacak denizciler uyarılmış,

- Batı Karadeniz’de Deniz Karakol Uçağı, Helikopter, İHA ile havadan; Mayın Avlama Gemisi ve Karakol Gemileri ile denizden olmak üzere Sahil Güvenlik Komutanlığı ve diğer kurumlarla koordineli olarak mayın gözetleme faaliyetlerine başlanmış,

- Mayın tespiti halinde imha etmek üzere SAS timlerimiz yüksek hazırlık durumuna geçirilmiştir. Bugüne kadar, 26 Mart’ta İstanbul Boğazı (batısı) yaklaşma sularında ve 28 Mart’ta İğneada açıklarında tespit edilen toplam 2 adet mayın SAS timlerimizce etkisiz hâle getirilmiştir. Ayrıca Romanya tarafından da Köstence açıklarında bir adet mayın tespit ve imha edilmiştir. Sürüklenen mayın tehlikesini bertaraf etmek maksadıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Romanya ve Bulgaristan Deniz Kuvvetleri dâhil olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak gerekli tedbirlerin alınmasına devam edilmektedir."

“1 OCAK’TAN İTİBAREN 92 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ”

Terörle mücadele başta olmak üzere birçok konuda bilgilerin paylaşıldığı toplantıda yapılan diğer açıklamalar ise şöyle:

“FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda, terörü ve teröristleri kaynağında etkisiz hâle getirme anlayışı ile devam etmektedir.

Bu kapsamda, 1 Ocak’tan itibaren Irak’ın kuzeyinde 17’si büyük, 66’sı orta çaplı olmak üzere 83 operasyon icra edilerek 92 terörist, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil 33.976 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri; Irak ve Suriye’nin kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla, isimleri ne olursa olsun birbirinden farkı olmayan teröristlere bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir zaman, hiçbir yerde rahat edemeyeceklerini açıkça göstermiştir.

Yapılan etkili terörle mücadele operasyonları sonucunda terör örgütünde çöküş hızlanmış, bu durum elebaşları tarafından da açıkça ifade edilmeye başlanmıştır.

Türk Silahlı Kuvvetleri, asil milletimizden aldığı güçle ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

“2022 YILINDA İRAN SINIRINDA 20.565 ŞAHIS ENGELLENDİ”

Sınırlardaki kaçakçılığın, yasa dışı geçişlerin ve düzensiz göçmen akınının engellenmesi ile teröristle mücadelede etkinliğin artırılması kapsamında yapılan çalışmalara yönelik, "Sınırlarımızda teknolojik vasıtalarla desteklenmiş fiziki güvenlik sistemleri tesis edilmekte, hudut birliklerimizin imkân ve kabiliyetleri sürekli geliştirilerek sınır güvenliğinde etkin tedbirler alınmaktadır. “2022 yılında İran sınırında 20.565 şahıs engellenmiş, 328 şahıs yakalanmıştır.” ifadelerine yer verildi.

“35.742 ŞAHIS HUDUDU GEÇEMEDEN ENGELLENMİŞTİR”

Ayrıca verilen bilgilerde, “Alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde mart ayında, tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 458 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 44’ü FETÖ mensubu olmak üzere 72’si teröristtir. 35.742 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Yine bu dönemde icra edilen operasyonlarda; 62 kilogram uyuşturucu, 6.210 paket sigara, 141.900 adet muhtelif uyuşturucu hap ve 1.192 adet muhtelif silah ele geçirilmiştir. Sınırlarımızın güvenliği, ilgili bakanlık ve kamu kurumları ile koordineli olarak her türlü zorlu iklim ve arazi şartlarına rağmen “Hudut, namustur!” anlayışı ile 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sağlanmaktadır.” sözleri kaydedildi.



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