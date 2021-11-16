Hulusi Akar, kimyasal silah iddialarına yanıt verdi

Hulusi Akar, TSK'da kimyasal silah bulunduğu iddiasına ilişkin "TSK envanterinde kesinlikle ve asla herhangi bir şekilde gaz kimyasal silah yok. Böyle bir şey söz konusu değil" dedi.

Terör örgütü PKK'nın verdiği talimat üzerine HDP'li bazı isimler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kimyasal silah kullandığına yönelik iddialar ortaya atmaya başladı.

Sosyal medyaya da yansıyan bu iddialara ilişkin en yetkili isimden açıklama geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde kimyasal silah bulunduğu iddiasına yönelik açıklama yaptı.

Akar, TSK'da 'kimyasal silah bulunuyor' iddialarını kesin bir dille reddetti.

"KİMYASAL SİLAH NE ALINDI NE SAKLI NE DE GİZLİ"

"Böyle bir şey ne alındı ne saklı ne de gizli." diyen Milli Savunma Bakanı Akar, kimyasal silahların takibinin kolay bir şey olduğunu da sözlerine ekledi.

"MÜCADELEMİZİ ONURLU BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜYORUZ"

TSK'nın terörle mücadeleyi onurlu bir şekilde yürüttüğünü de söyleyen Hulusi Akar, konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

"TSK envanterinde kesinlikle ve asla herhangi bir şekilde gaz kimyasal silah yok. Böyle bir şey söz konusu değil. Ne alındı ne saklı ne de gizli. Böyle bir şey yok. Bu kimyasal silahların nerden alındığı, nereye gittiği takibi çok kolaydır.

"TERÖRLE MÜCADELEYİ LEKELEMEK İÇİN..."

TSK’nın son derece onurlu ve şeffaf bir şekilde yaptığı terörle mücadeleyi lekelemek için bu tür iddialar periyodik olarak tekrarlanıyor."

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