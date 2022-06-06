Petrol
120.6
0.74%
Euro
17.7953
1.13%
Dolar
16.5797
1.01%
Altın
988.6
1.17%
Borsa
2652
1.95%
Bitcoin
520.368
5.35%
BTXN Coin
12.39
-10.54%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C

    Hulusi Akar'dan komutanlarla toplantı

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, başkanlığında birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı düzenlendi.
    • 06.06.2022 - 16:01
    • Güncelleme : 06.06.2022 - 16:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hulusi Akar'dan komutanlarla toplantı

    Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında toplandı.

    Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, bakan yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu, Muhsin Dere ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı düzenlendi.

    Devam eden operasyonlara ilişkin son durum görüşüldü

    DHA'ya göre toplantıda, Pençe-Kilit Operasyonu başta olmak üzere Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde devam eden operasyonlara ilişkin son durum hakkında bilgi alan Bakan Akar, faaliyetlerle ilgili talimatlar verdi.

    Hulusi Akar dan komutanlarla toplantı #1

    Hulusi Akar dan komutanlarla toplantı #2

    Hulusi Akar dan komutanlarla toplantı #3

    Hulusi Akar dan komutanlarla toplantı #4


    İlginizi Çekebilir

    Van'da kaçak göçmen operasyonu: 5 organizatör tutuklandı
    3. Sayfa

    Van'da kaçak göçmen operasyonu: 5 organizatör tutuklandı

    2022 Okul Başarı Puanı (OBP) LGS'yi nasıl etkiler?
    Eğitim

    2022 Okul Başarı Puanı (OBP) LGS'yi nasıl etkiler?

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Görüş Bildir