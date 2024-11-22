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İHA

Nevşin Mengü ve Ümit Özdağ'ın Hulusi Akar'a yönelik iddiaları sonrası gözler Hulusi Akar'a çevrildi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, kısa sürede gündem olan iddialar sonrası sert açıklamalarda bulunarak tepki gösterdi.

İDDİALAR NELER

Nevşin Mengü, iddiada bulunarak, Hulusi Akar'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştüğünü ve genç teğmenlerin Zafer Partili olduğunu söylediğini öne sürdü.

Mengü, Akar'ın 30 Ağustos'ta yaşanan bir olay sonrası Bahçeli'yi genç teğmenlere karşı Zafer Partisi üzerinden kışkırttığını iddia ederken Nevşin Mengü'nün iddialarını paylaşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da, “Görüştüğüm kaynaklar, Hulusi Akar'ın yeniden Milli Savunma Bakanı olmak için genç teğmenler üzerinden ortalığı karıştırdığını ileri sürdü” diyerek bu iddiaların çok ciddi olduğunu ve Zafer Partisi'nin konuyu yakından takip edeceğini aktardı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, gazeteci Nevşin Mengü ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın iddialarını yalanladı.

Akar, söz konusu isimler hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıklayarak şu ifadelerde bulundu:

Kişisel PR ve reyting uğruna kimse itibar suikastı yapamaz. Sözde bir gazetecinin tamamen masa başında ürettiği, kurgulanmış, gerçeklikle hiçbir şekilde bağdaşmayan, tümüyle hayal ürünü bilgileri servis etmesi kabul edilemez. Basın ahlak esaslarını yok sayanları ve entelektüel ahlak yoksunlarını kınıyoruz!

"KUYUYA TAŞ ATANA DA TAŞIN PEŞİNDEN ATLAYANA DA HUKUK ÇERÇEVESİNDE HESAP SORACAĞIZ"

Akar, mesnetsiz iddiaların hukuki zeminde karşılık bulacağını belirterek, “Sorumsuzluğu ve seviyesizliği meslek edinmişlerin kamuoyunu meşgul etmesine müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Kuyuya taş atana da taşın peşinden atlayana da hukuk çerçevesinde hesap soracağız” sözlerini sarf etti.

İDDİALARIN TAMAMEN ASILSIZ OLDUĞUNUN ALTI ÇİZİLDİ

Hulusi Akar, bu iddiaların tamamen asılsız olduğunu vurgulayarak, hem Mengü hem de Özdağ hakkında hukuki sürecin başlatılacağını bildirdi.

Açıklamasında, basın mensuplarının sorumluluklarını hatırlatarak, kamuoyunu yanıltan bu tür paylaşımların kabul edilemez olduğunu ifade etti.