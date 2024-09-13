Hulusi Akar'dan Özgür Özel'e 100 bin liralık tazminat davası TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e "kişilik haklarına saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

AA

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i "kişilik haklarına saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle mahkemeye verdi.

Akar, Özel'e 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Akar'ın avukatı Samet Can Olgaç tarafından Ankara nöbetçi asliye hukuk mahkemesinde açılan davanın dilekçesinde, Akar'ın bir program sırasında eğitim ve öğretimle ilgili düşüncelerini paylaştığı, konuşmasının bazı kesimlerce amacından saptırıldığı ve sadece bir kısmının servis edildiği belirtildi.

AĞIR HAKARET VE İFTİRA MAHİYETİNDE

Dilekçede, Özel'in, 11 Eylül'de Akar'ın konuşmasına yönelik sarf ettiği ifadelerin hakaret unsuru taşıdığı ve eleştiri kapsamında görülemeyeceği, ağır hakaret ve iftira mahiyetinde olduğu kaydedildi.

Dilekçede, bu açıklamaları nedeniyle Özel'in 100 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedilmesi istendi.

Öte yandan Özgür Özel, "Hulusi Akar'ı da bakınca kazı kazan var ya kazı kazan. Biz Hulusi Akar'ı kazı kazan gibi kazıdık. Altından bir siyasal İslamcı çıktı başka bir şey çıkmadı. Hulusi Akar’da ilk göreve geldiği ilk mezun olduğu günlerden son güne kadar bir siyasal İslamcıdır. Arkadaşlarının deyimiyle su akar Hulusi Akar.” ifadelerini kullanmıştı.

"ALLAH'TAN KORKMAYANLARA SÖYLEYECEK SÖZÜMÜZ YOKTUR"

Hulusi Akar da Özel’in bu sözleri üzerine sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

Özgür Özel’e isim belirtmeden cevap veren Akar, paylaşımında “Allah’tan korkmayanlara, kuldan utanmayanlara, söyleyecek sözümüz yoktur!” şeklinde ifade kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)