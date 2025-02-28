Hulusi Akar'dan PKK açıklaması: Silah bırakmazlarsa kendileri bilir

AA

'Terörsüz Türkiye' hedefinde ilerleme sürüyor...

Çeşitli programlara katılmak üzere Nevşehir'e gelen TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Vali Ali Fidan'ı ziyaret etti.

Daha sonra AK Parti Nevşehir İl Başkanı Muhammed Feyzi Aygün'e ziyarette bulunan Akar, burada partililerle bir araya geldi. Akar, burada yaptığı açıklamada, büyük ve güçlü Türkiye için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tek bilek, tek yumruk olarak çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

ÖCALAN'IN AÇIKLAMALARINI DEĞERLENDİRDİ

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısını değerlendiren Akar, Türkiye'nin terörden kurtulması için masada ve sahada çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

"TERÖRLE MÜCADELE GECE GÜNDÜZ SÜRÜYOR"

Akar, "Burada hiçbir şekilde taviz söz konusu değil, herhangi bir af söz konusu değil. Sahada hiçbir şey değişmedi, Terörle mücadele gece gündüz sürüyor." dedi.

"TERÖRİST TERÖRİSTTİR"

Hulusi Akar, şöyle konuştu:

Burada hiçbir şekilde taviz söz konusu değil, herhangi bir af söz konusu değil. Herkes cezasını çekecek o ayrı konu ama terörün bitmesi için girişimlerde bulunuluyor. Sahada hiçbir şey değişmedi, Mehmetçik onların barınaklarını başına yıktı, terörle mücadele gece gündüz sürüyor. Terörün bitmesi için girişimler sürüyor. Terörsüz Türkiye diyoruz. Bu alttan alma, taviz değil. Bu şehitlerimizin kanını yok saymak değil, bu konuda son derece hassasız. Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bahçeli bu konuda her türlü hassasiyeti gösterdi. Dün de gerekli açıklama yapıldı ve örgüt başı 'silahları bırakacaksınız, örgütü feshedeceksiniz' dedi. Bunu yaparlarsa da yapmazlarsa da kendileri bilir. Bizim terörü bitirme konusundaki azim ve kararlılığımız kesindir. Ölürsek gazi, kalırsak şehit anlayışıyla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Amacımız terör belasına karşı enerjimizi harcamaktan kurtulup, Türkiye'nin refahı ve geleceği için çalışmaktır. Herhangi bir şekilde inanç ve görüşümüzde değişiklik söz konusu değildir. Terörist teröristtir, Türkiye Cumhuriyeti de sapasağlam yerinde duruyor. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Türkiye'nin 86 milyon nüfusuyla birlik ve kardeşlik için bütün olduğunu dile getiren Akar, "Çanakkale'de birlikte mücadele ettik, 15 Temmuz'da hain darbe girişimine beraber karşı koyduk. Şehitlerimiz yan yana yatıyor. Türk, Kürt, Zaza ayrımı asla söz konusu değil." değerlendirmesinde bulundu.