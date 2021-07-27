Hulusi Akar'dan şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi için başsağlığı mesajı yayınladı

Hulusi Akar'dan şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi için başsağlığı mesajı yayınladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi AKar, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde, bölücü terör örgütünün taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi için başsağlığı mesajı paylaştı.

Irak'ın Hakurk bölgesinde yol emniyetine çıkan askeri birliğe bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi şehit oldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi için başsağlığı diledi.

HULUSİ AKAR BAŞSAĞLI MESAJI YAYINLADI

Akar, bakanlığın sosyal medya hesabından yayınlanan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kahraman silah arkadaşımız, 26 Temmuz 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."