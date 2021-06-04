Hulusi Akar'dan şehitler için başsağlığı mesajı

Dün şehit olan Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz, Uzman Çavuş Necati Yatkak ve Uzman Çavuş Halit Altun için MSB'den Hulusi Akar adına başsağlığı mesajı yayınlandı.

Türkiye, dün 3 şehit verdi.

Suriye'deki çatışma sırasında ve Hatay'da askeri tırla taşımacılık yaptıkları sırada şehit olan 3 uzman çavuşun acı haberleri ailelerine ulaştırıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından da Bakan Hulusi Akar adına açıklama yapıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük." mesajıyla şehit ailelerine başsağlığı diledi.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Bakan Akar adına MSB'den yayınlanan başsağlığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşlarımız, 3 Haziran 2021 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı diliyorum." ifadeleri yer aldı.

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ŞAHİN SARILMAZ

Suriye’de yürütülen faaliyetlerde görevli olduğu belirtilen 24 yaşındaki Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz’ın bulunduğu askeri minibüse, teröristler tarafından tanksavar ile ateş açıldı.

Çatışmanın da yaşandığı hain saldırıda, Aksaray’ın Güzelyurt İlçesine bağlı Ihlara Beldesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz şehit düştü.

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ NECATİ YATKAK

Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki askeri tırın çırçır fabrikasının duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2 asker şehit oldu.

Şehitlerden Ulaştırma Uzman Çavuş Necati Yatkak’ın, Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Bulca köyünde oturan babası Hayreddin ve annesi Ummuhan’a acı haber, Sinanpaşa Kaymakamı Kübra Demirer, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Emre Öztürk ve askeri yetkililer tarafından verildi.

Şehit Ulaştırma Uzman Çavuş Necati Yatkak’ın, bir hafta önce eşinden ayrıldığı ve 2 yaşında çocuğu olduğu öğrenildi.

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ HALİT ALTUN

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde tank taşımada kullanılan askeri tırın duvara çarpması sonucu şehit olan 2 uzman çavuştan diğeri olan Halit Altun'un acı haberi, İstanbul Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi 1117'inci Sokak'ta ikamet eden ailesine askeri yetkililer tarafından verildi.