Hulusi Akar'dan şehitler için taziye mesajı

Hulusi Akar'dan şehitler için taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için taziye mesajı yayınladı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada iki askerimiz şehit düştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit düşen Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük ile Piyade Uzman Çavuş Sergen Güçlüer için taziye mesajı yayımladı.

"BAŞSAĞLIĞI VE SABIR DİLERİM"

Akar, mesajında, "Kahraman silah arkadaşlarımız, 27 Temmuz'da şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli aileleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.