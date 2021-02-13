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    Hulusi Akar'dan, sınır hattındaki birliklerde denetleme

    Hulusi Akar'dan, sınır hattındaki birliklerde denetleme

    Milli Savunma Bakanı Akar, komuta kademesiyle sınır hattına gitti.
    • AA & Ensonhaber
    • 13.02.2021 - 12:54
    • Güncelleme : 13.02.2021 - 13:18
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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile sınır hattındaki birliklerde incelemelerde ve denetlemelerde bulundu.

    Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Şırnak'a gitti.

    SINIR HATTINA GİTTİLER

    Şerafettin Elçi Havalimanı’nda Vali Ali Hamza Pehlivan, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, beraberindeki komutanlarla sınır hattına ulaştı.

    AKAR VE KOMUTANLAR HAREKAT MERKEZİ'NDE

    Buradaki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunan Akar ve komutanlar, daha sonra Irak'ın kuzeyindeki Gara'da teröristlere ait hedeflere yönelik gerçekleştirilen Pençe Kartal-2 Harekatı’nın sevk ve idare edildiği Harekat Merkezi’ne geçti.

    Akar'ın, beraberindeki komutanlarla buradaki inceleme ve denetlemelerini sürdürdüğü belirtildi.

    Hulusi Akar'dan, sınır hattındaki birliklerde denetleme VİDEO

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    Hulusi Akar dan, sınır hattındaki birliklerde denetleme #2

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    Hulusi Akar dan, sınır hattındaki birliklerde denetleme #4

    Hulusi Akar dan, sınır hattındaki birliklerde denetleme #5

    Hulusi Akar dan, sınır hattındaki birliklerde denetleme #6

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