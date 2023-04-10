Hulusi Akar'dan TCG Anadolu yorumu: Cin şişeden çıktı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gelişmiş teknolojiyle donatılmış olan TCG Anadolu'nun donanmanın göz bebeği olacağını belirtti.

AA & Ensonhaber

Türkiye savunma sanayiinde yaptığı atılımlarla TSK'nın gücüne güç katmaya devam ediyor.

Türkiye’nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın hizmetine girdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı TCG Anadolu gemisinin hizmete giriş töreninde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkin, caydırıcı ve saygın niteliklerini artırmaya yönelik savunma sanayii projelerine azim ve kararlılıkla devam ettiklerini belirtti.

"Donanmamızın göz bebeği olacak"

Bugün hizmete giren TCG Anadolu gemisini Türk mühendisliğinin, işçiliğinin, müteşebbisinin, askerinin, Türk Deniz Kuvvetlerinin ve ülkenin büyük bir başarısı, iftihar ve gurur tablosu olarak nitelendiren Akar, şunları söyledi:

Yüksek teknoloji ürünü sistemlerle teçhiz edilmiş TCG Anadolu, sahip olduğu kapasite ve nitelikli özellikleriyle Deniz Kuvvetlerimizin amiral gemisi, donanmamızın göz bebeği olacak, şanlı ordumuzun ve bahriyemizin gücüne güç katacaktır. Taşıyacağı TB-3 Bayraktar İHA'ları ve Zırhlı Amfibi Hücum Araçları ile emsallerine göre farklı ve çığır açan bir konsepte sahip TCG Anadolu, yerli ve milli savunma sanayimizin üretim kapasitesi ve yeteneğinin ulaştığı seviyeyi de en açık şekilde ortaya koymaktadır.

"Artık cin şişeden çıktı"

Geçmişte piyade tüfeği dahi yurt dışından tedarik edilirken artık piyade tüfeklerini, tüm hafif silahlarını, ÇNRA'ları, Fırtına obüslerini, İHA/SİHA/TİHA'larını, Atak helikopterlerini, savaş gemilerini, milli deniz topunu, akıllı hassas mühimmat ve füzelerini tasarlayıp inşa, imal ve ihraç seviyesine gelindiğine vurgu yapan Akar, şu ifadeleri kullandı:

Çatlasalar da patlasalar da inşallah uçağımızı da tankımızı da yapacağız, Kızılelma'yı da uçuracağız. Artık cin şişeden çıktı. Böylece Türk Silahlı Kuvvetleri, dünyada çok az sayıda ordunun elde edebileceği yüksek teknolojinin sağladığı avantajlara ve operasyonel üstünlüğe sahiptir.

Cumhurbaşkanı'na teşekkür

Yerlilik ve millilik oranı yüzde 80'lere ulaşan savunma sanayiinin bu seviyelere gelmesinde gösterdiği liderlik, destek ve teşvikleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sunan Bakan Akar, sözleri şu cümleler tamamladı: