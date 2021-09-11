Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki komutanlarla İdlib’deki saldırıda yaralanan askerleri hastanede ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Musa Avsever ile 6. Kolordu Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi Sektör Komutanlığındaki toplantının ardından Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geçti.

Hastaneye gelişinde Vali Rahmi Doğan, Başhekim Yunus Doğramacı ve hastane yetkilileri tarafından karşılanan Bakan Akar, İdlib’deki saldırıda yaralanan askerleri ziyaret etti.

YARALI ASKERLER VE YAKINLARIYLA GÖRÜŞTÜ

Sağlık durumlarına ilişkin yetkililerden bilgi alan Bakan Akar, askerlerle ve yakınlarıyla da görüştü.

Hulusi Akar’dan yaralı askerlere ziyaret VİDEO



"BİZİ DE GÖNDERİN"

Asker aileleri gösterdikleri ilgiden dolayı Bakan Akar ve komutanlara teşekkür ederek, “Gerekirse biz de vatan için görev yapmaya hazırız. Bizi de gönderin” dedi.