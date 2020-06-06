Hulusi Akar'dan Yunan bakana 'çatışma' cevabı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunan Bakan Panagiotopoulos'un açıklamalarını, "Gerektiğinde Silahlı Kuvvetlerimiz kendisine verilecek her türlü görevi yapabilecek durumdadır" şeklinde yanıtladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sondaj gerilimi için "Türkiye ile çatışmaya hazırız" diyen Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos'a yanıt verdi.

Bakan Akar, TSK'nın tüm faaliyetlerinin yanı sıra Türkiye'nin Mavi Vatan'daki ve semalarındaki hak, alaka ve menfaatlerini de korumakla görevli olduklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"GEREKTİĞİNDE SİLAHLI KUVVETLERİMİZ HER TÜRLÜ GÖREVİ YAPACAK DURUMDADIR"

"Hiçbir şekilde kimseyi tahrik etmeden, kimse kimsenin hakkına tecavüz etmeden barışçıl yöntemleri kullanmak suretiyle bütün sorunları çözelim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hak, alaka ve menfaatlerini korumak ve kollamakta da son derece azimli, kararlıyız ve buna da muktediriz. Bunu da söylemek zorundayım. Bu hiçbir şekilde kimseye tehdit değil, hiçbir şekilde provokasyon değil. Gerektiğinde bu konuda Silahlı Kuvvetlerimiz kendisine verilecek her türlü görevi yapabilecek durumdadır."

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