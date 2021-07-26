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    Hulusi Akar'ı taşıyan uçan acil iniş yaptı

    Hulusi Akar'ı taşıyan uçan acil iniş yaptı

    Gaziantep'ten havalanan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın bulunduğu uçağın camı kuş çarpması sonucu çatladı, uçak Adana 10. Tanker Üs Komutanlığına acil iniş yaptı.
    • AA
    • 26.07.2021 - 19:10
    • Güncelleme : 26.07.2021 - 19:28
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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye'nin kuzeyindeki birliklerin sevk ve idare edildiği sınır hattındaki 2. Ordu İleri Komuta Yeri'ndeki inceleme ve denetlemelerinin ardından Gaziantep'ten ayrıldı.

    UÇAĞIN CAMI, KUŞ ÇARPMASI SONUCU ÇATLADI

    Gaziantep Havalimanı'ndan Vali Davut Gül, İkinci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından uğurlanan Akar ve komutanları taşıyan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçağın camının kalkıştan kısa süre sonra kuş çarpması sonucu çatladığı öğrenildi.

    ACİL İNİŞ YAPTI

    Bunun üzerine rotasını en yakın havalimanına çeviren uçağın Adana'daki 10. Tanker Üs Komutanlığı'na acil iniş yaptığı, Bakan Akar ve komutanlarla ilgili herhangi bir olumsuz durumun olmadığı öğrenildi.

    Hulusi Akar ı taşıyan uçan acil iniş yaptı #1

    Hulusi Akar ı taşıyan uçan acil iniş yaptı #2

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