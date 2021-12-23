Hülya Avşar'dan gelen tepkilere yanıt: Yerim ya da yemem, kendim kazandım

Simit sözüne takılanları takmadığını ve saymadığını ifade eden Hülya Avşar, "Sizin gibi düşünenler başımızda olsa, ne demokrasi kalır ne konuşma özgürlüğü" dedi.

Türkiye ekonomisinin sorulması üzerine gerekirse simit yeneceğini söyleyen Hülya Avşar, verdiği mesajlar nedeniyle uzun süredir hedef tahtasına yerleştirilen isim oldu.

Tepkilerin dinmesinin ardından Hülya Avşar, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla eleştirilere yanıt verdi.

"SİMİT YERİM YA DA YEMEM.."

"Konuşma sırası bende" diyen Hülya Avşar, "O kadar konuşmamın içinden, hep birlikte bugünleri aşacağız kısmı değil de “simit”e takılanlar; hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum. Benim simit yeme meseleme gelince, yerim ya da yemem ama bildiğim bir şey var, kendim kazandım, hiç de kolay olmadı.

Hala da kazanıyorum. Bunun hesabını kimseye vermedim, size hiç vermeyeceğim.

"SİZİN GİBİ DÜŞÜNENLER BAŞIMIZDA OLSA.."

Sizin gibi düşünenler demek ki başımızda olsa; ne demokrasi kalır, ne konuşma özgürlüğü… Diyeceğim şu ki” Gerekirse simit yiyeceğiz, ama bugünleri beraber atlatacağız"

Hülya Avşar: Gerekirse simit yiyeceğiz

Hülya Avşar'ın ekonomi yorumu: Gerekirse simit yeriz