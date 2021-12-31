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    Hülya Koçyiğit, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

    Türk sinemasının sevilen oyuncusu Hülya Koçyiğit, Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin çektikleri fotoğrafları inceleyerek, her 3 kategori için seçimde bulundu.
    • AA
    • 31.12.2021 - 17:20
    • Güncelleme : 31.12.2021 - 17:29
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    Hülya Koçyiğit, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

    Türk sinemasının sevilen oyuncusu Hülya Koçyiğit, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

    Koçyiğit, haberde kategorisinde Aytaç Ünal, yaşamda Şebnem Çoşkun ve sporda Ali Atmaca'nın fotoğraflarını tek tek oyladı.

    USTA OYUNCU, 3 KATEGORİ İÇİN SEÇİMDE BULUNDU

    'Haber' kategorisinde Aytaç Ünal'ın 'İlk kadın taarruz helikopter pilotu' fotoğrafını oylayan usta oyuncu, "Türk kadını ülke korumasında görevde." değerlendirmesinde bulundu.

    Hülya Koçyiğit, AA nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı #1

    "SAĞLIK ÇALIŞANLARINA MİNNETTARIZ"

    Koçyiğit, "yaşam" kategorisinde seçtiği Şebnem Coşkun'un "Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri" fotoğrafına ilişkin, "İki yıldır bütün dünyada Kovid-19 pandemisi nedeniyle sağlık çalışanlarına fedakarlıkları için minnettarız." ifadesini kullandı.

    'Spor' kategorisinde Ali Atmaca'nın 'Şampiyon Mete Gazoz' fotoğrafı için oy kullanan Koçyiğit, "Bütün ülke ata sporumuzdaki olimpiyat başarısıyla gururlandık." dedi.

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