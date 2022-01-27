Fatma Girik için düzenlenen programda konuşan Hülya Koçyiğit, “Biz, Atatürk’e bağlı Cumhuriyet kadınlarıydık” ifadelerini kullandı.

İstanbul'da, tedavi gördüğü hastanede koronavirüse bağlı zatürre nedeniyle 79 yaşında hayata gözlerini yuman Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik için, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda program düzenlendi.

Programa; Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Girik'in kardeşi Günay Girik, manevi kızı Ahu Turanlı ve sanat camiasından birçok isim katıldı.

Usta oyuncu için son kez bir araya gelen dostları, Girik’e olan duygularını dile getirdi.

“TÜRK SİNEMASI DENİNCE AKLA İLK O GELİR”

Kürsüye çıkan Hülya Koçyiğit, yaşama veda eden Fatma Girik’in ardından duyduğu üzüntüyü dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Acımız çok taze, çok büyük. Ben de gerçekten çok zorlanıyorum. İçimiz yanıyor. Hani 'Gözler insanın kalbinin aynasıdır' derler ya, o masmavi gözlerle sanki içinden bir ışık yanarmış gibi pırıl pırıl sevgiyle, iyilikle bakan o güzelim gözler… Girdiği ortama hemen sıcaklık getirir, canlılık getirir, neşelendirir. Türk Sineması denince hepimizin aklına ilk o gelir.

Hülya Koçyiğit: Farklı siyasi kulvarlarda olsak da Atatürk'e bağlıyız VİDEO



“BİR EFSANEYDİ”

Çünkü o mesleğine tutkuyla, aşkla bağlı bir sanatçıydı. Bir efsaneydi. O cesur yürekli bir efsaneydi. Seni çok özleyeceğiz Fatma! Çok çok özleyeceğiz. Sinemaya olan tutkusunu hepimiz biliyoruz. O güzelim filmlerini, o güzelim filmleri yaparken duyduğu heyecanı, korkularını, beklentilerini...Ama filmleri ile kendi tarzını yarattı.





“ATATÜRK’E BAĞLI CUMHURİYET KADINLARIYDIK”

Her ne kadar farklı siyasi kulvarlarda görünüyor olsak da biz Atatürk'e, onun ilke ve inkılaplarına bütün kalbimizle bağlı Cumhuriyet kadınlarıydık. O hep öyle hatırlanacak.”



