Hülya Koçyiğit: Kadınların AK Parti hükümeti döneminde önleri açıldı Yeni Çağa İlham Veren Yüzyılın Kadınlarını Anma ve Anlama Programı'nda konuşan Hülya Koçyiğit, kadınların birçok sorununun AK Parti hükümeti döneminde telafi edildiğini söyledi.

İHA

Başarılı isimlerden Hülya Koçyiğit, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde düzenlenen "Yeni Çağa İlham Veren Yüzyılın Kadınlarını Anma ve Anlama" programına katıldı.

Programda dikkat çeken açıklamalar yapan Koçyiğit, Türkiye'nin ikinci yüzyılının kadınların yüzyılı olacağının altını çizdi.

Kadınların yaşadığı birçok sorunu AK Parti hükümetinin çözdüğünü de söyleyen Koçyiğit, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi kadınlara değer veren erkeklerin çoğalmasını temenni ediyorum." dedi.

Koçyiğit, devam eden sözlerinde şu ifadelere yer verdi;

"Kadınların birçok sorunu AK Parti hükümeti döneminde telafi edildi"

Türkiye’nin ikinci yüzyılı kadınların yüzyılı olacak. İnsanlığın, varlığın, geleceğin şartı ailenin toplumsal direği kadındır. Kadın medenidir, ileridir ve üretkendir. Bugün hiçbir şey eskisi gibi değil, kadınların birçok sorunu AK Parti hükümeti döneminde telafi edildi, önleri açıldı. Kadınlarımızın başarıları ülkemiz için basamaktır. Bugün her alanda başarılarıyla göğsümüzü kabartan yüzlerce kadın var.

"Cumhurbaşkanımız ülkemizin ikinci yüzyılının kadınların yüzyılı olacağını söyledi"

Türkiye yüzyılımızda daha nice kadınlarımızı alkışlayacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizin ikinci yüzyılının kadınların yüzyılı olacağını söyledi. Ben de buna inanıyorum. Unutulmamalı kadınlar devrimci ruhlardır, kadın demek hak, hukuk, saygı ve sevgi demek. Bugün birçok nokta eskisi gibi değil. Kadınlar için de bu böyle.

"Cumhurbaşkanımız gibi kadınlara değer veren erkeklerin çoğalmasını temenni ediyorum"

AK Parti hükümetleri döneminde kadınlar için pek çok adım atıldı. Kızlarımız okumalı, vali ve hatta Cumhurbaşkanı olabilmeli. Çocuklar için tüm anne ve babalar hayaller kurar. Özellikle meslekleri noktasında ama biz çocuklarımızın mutlu olacakları meslekleri yapmasını istemeliyiz. Emine Erdoğan'ı anmak isterim çünkü kendisi uluslararası toplumu vicdan noktasında harekete geçirmiş, kadınlarımız için pek çok çalışmaya imza atmış bir insan. Kendisini kutluyorum.



Güçlü kadınlar yarını inşa edecek, ikinci yüzyıl kadınların elinde yükselecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi kadınlara değer veren erkeklerin çoğalmasını temenni ediyorum.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)