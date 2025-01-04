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İHA

Suriye'de 2011'de başlayan iç savaş sonrası Türkiye'ye gelen Suriyeliler, 8 Aralık'ta Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte ülkelerine dönüyor.

Suriye'nin Humus kentinde Esad'ın bombardımanından kaçarak Türkiye'ye sığınan Abdullah Alorfi, yıllar sonra özgürleşen ülkesine döndü.

EVİNİN ENKAZINI GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Ailesini getirmek için evini kontrole gelen Alorfi, evinin enkazıyla karşılaştı.

Ailesini ülkesine getirebilme umuduyla Humus'a gelen Alorfi, enkaza dönen yuvasını görünce gözyaşlarına boğuldu. Gözü yaşlı babanın tek dileği İstanbul'da ailesini ülkesine getirmek.

"EŞİM VE 2 ÇOCUĞUM HASTA"

Eşi ve 5 çocuğunu ülkesine getirmek istediğini söyleyen Abdullah Alorfi, “Eşim ve 5 çocuğum İstanbul Esenyurt'ta, ikametleri bitti. Eşim ve 2 çocuğum hasta. Ben onları buraya getirmek istiyorum. Onları alıp getirmek istiyorum” dedi.