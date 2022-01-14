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    Hürjet için ilk etap seri üretim kararı alındı

    Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı'nın ardından yayınlanan basın açıklamasında önümüzdeki yılda ilk uçuşu planlanan Hürjet'in ilk etap seri üretim kararı alındığı duyuruldu.
    • Haber Merkezi
    • 14.01.2022 - 03:29
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    Hürjet için ilk etap seri üretim kararı alındı

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, TSK ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik konular görüşüldü, 2023'te ilk uçuşu planlanan HÜRJET için de ilk etap seri üretim kararı alındı.

    Toplantıda, muhtelif hava, kara ve deniz platformları, haberleşme ve bilgi sistemleri, mühimmat ve füzeler, ekipman ve teçhizatlar, modernizasyon, lojistik, siber güvenlik ve yapay zeka gibi alanlara yönelik çeşitli projeler karara bağlandı.

    Hürjet için ilk etap seri üretim kararı alındı #1

    TAM BAĞIMSIZLIK İÇİN DESTEK SÜRECEK

    Özellikle, kritik ve ileri teknolojilerin geliştirilmesinde AR-GE ve ÜR-GE'nin önemine dikkat çekilen toplantıda, yurt dışından alınan her türlü teknolojinin Türkiye'de geliştirilmesinin, tam bağımsız savunma sanayii için mutlak gereklilik olduğu ve sektörün bu alanda yaptığı çalışmalara desteğin süreceği vurgulandı.

    Toplantıda ayrıca, Türkiye'nin, bütün engellemelere aldırış etmeksizin yerli ve milli sistem ve teknolojilerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimindeki kararlılığıyla hedeflerine emin adımlarla ilerlemeye devam edeceği kaydedildi.

    Hürjet için ilk etap seri üretim kararı alındı #2

    Hürjet için ilk etap seri üretim kararı alındı #3


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