HÜRJET, Türk Yıldızları ile tarihi uçuşa imza attı Türkiye’nin ilk insanlı jet motorlu uçağı HÜRJET Eğitim Uçağı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları ile birlikte kol uçuşu yaptı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Türkiye, savunma sanayiinde başarılarını dünyaya gösteriyor. Türkiye'nin ilk jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET, 25 Nisan'da ilk uçuşunu yaptı. TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRJET, 26 dakika havada kalarak uçuşunu emniyetli bir şekilde tamamladı. Başarılarıyla tüm vatandaşları gururlandıran savunma sanayii ürünleri geçtiğimiz günlerde de Ankara TEKNOFEST'te semaları süsledi. Binlerce kişinin katıldığı programın ardından vatandaş hayranlığını ifade etti. Instagram'da bizi takip edin Bir ilk daha gerçekleşti Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan HÜRJET Projesi çerçevesinde bir ilk daha gerçekleştirildi. Türk Yıldızları yakın gelecekte HÜRJET ile uçacak Türkiye’nin ilk insanlı jet motorlu uçağı olan HÜRJET Jet Eğitim Uçağı, 03 Eylül tarihinde, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları ile birlikte kol uçuşu yaptı. Türk Yıldızları akrobasi timi, yakın gelecekte kullandığı NF-5 uçakları yerine HÜRJET ile uçacak. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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