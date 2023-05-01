HÜRJET ve Milli Muharip Uçak pistte
ensonhaber.com

Türkiye'nin gururu milli savunma projeleri hangardan çıktı…

Milli Muharip Uçağı, ANKA-3, HÜRJET ve ATAK-2 törenle tanıtılıyor…

Dünyanın sayılı ülkelerinin sahip olduğu teknolojiyle üretilen Milli Muharip Uçak'ın ismi belli oldu.

Milli Muharip Uçağı adı "KAAN" oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Muharip Uçağın adının "KAAN" olduğunu açıkladı.

Türk havacılığının tarihi gününde Türkiye'nin en büyük teknoloji projesi Milli Muharip Uçak, HÜRJET ile birlikte motor çalıştırarak hangardan çıktı.

HÜRJET ve Milli Muharip uçak pistte
HÜRJET ve Milli Muharip uçak pistte
HÜRJET ve Milli Muharip uçak pistte
HÜRJET ve Milli Muharip uçak pistte
HÜRJET ve Milli Muharip uçak pistte

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