HÜRJET ve Milli Muharip Uçak pistte Milli savunma uçakları hangardan çıktı... İlk yerli savaş uçağının adı da belli oldu... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Muharip Uçağın adının "KAAN" olduğunu açıkladı.

ensonhaber.com Türkiye'nin gururu milli savunma projeleri hangardan çıktı… Milli Muharip Uçağı, ANKA-3, HÜRJET ve ATAK-2 törenle tanıtılıyor… Dünyanın sayılı ülkelerinin sahip olduğu teknolojiyle üretilen Milli Muharip Uçak'ın ismi belli oldu. Milli Muharip Uçağı adı "KAAN" oldu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Muharip Uçağın adının "KAAN" olduğunu açıkladı. Türk havacılığının tarihi gününde Türkiye'nin en büyük teknoloji projesi Milli Muharip Uçak, HÜRJET ile birlikte motor çalıştırarak hangardan çıktı. AYRINTILAR GELİYOR...